Van dilemma van 2024 tot einde van grote partijen: oud-EU-president Van Rompuy wikt (uitzonderlijk) politiek

In "De ochtend" blijft Van Rompuy meer op de oppervlakte over de verkiezingen van 2024. "We zijn nu in 2022", zegt hij. "De gasprijs staat 12 keer hoger dan vorig jaar. Er is een oorlog in Oekraïne. We komen uit een zomer vol klimaatrampen. Tussen nu en 2024 gaat de wereld nog drie keer veranderen. U moet die vraag aan mij – of aan anderen – over twee jaar nog eens vragen."

Hij is naar eigen zeggen momenteel helemaal niet bezig met de communautaire agenda. "Er zijn andere problemen waar de mensen zich zorgen over maken", gaat hij verder, verwijzend naar zijn eerdere opsomming. "Het is een meer een vraag voor de pers dan een die mij aanbelangt." Van Cauwelaert lijkt het daarmee eens. "Een week is een eeuwigheid in de politiek, wat is twee jaar dan", zegt hij laconiek.