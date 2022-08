Vrouw uit Duitsland zwaargewond na val uit rijdende mobilhome op E17 in Melsele

Het was een dokter, die vanuit zijn auto merkte, hoe de bestuurster van de mobilhome met Duitse nummerplaat vanop de pechstrook in paniek andere passanten om hulp riep. Haar medepassagier was uit de rijdende camper gevallen.

De dokter stopte, verwittigde de hulpdiensten en verleende zelf de eerste zorgen aan het slachtoffer. Ze had schaafwonden en een zware hoofdwonde.

De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas. De bestuurster van de mobilhome verkeerde in shock. Hoe de vrouw uit de mobilhome is gevallen, is nog onduidelijk.