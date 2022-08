Getouwtrek blijft duren: Europese rechters willen EU-geld voor Polen (opnieuw) blokkeren

In juni van dit jaar, terwijl Polen in volle opvangcrisis zit door de miljoenen Oekraïners die de oorlog ontvluchtten, krijgt het land dan toch groen licht van de Europese Commissie. Toen al was er veel kritiek op Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, zowel binnen de eigen Commissie als in het Europees Parlement. Ze reageerde door te beloven dat er niet één betaling zou plaatsvinden voor Polen doet wat het beloofd heeft.