Heraanleg Grote Markt Sint-Niklaas loopt zeker 3 maanden vertraging op

In Sint-Niklaas loopt het aanbestedingsdossier voor de herinrichting van de Grote Markt minstens 3 maanden vertraging op. De reden is dat het dossier pas ten vroegste in september aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, en niet in juni, zoals eerst voorzien. De heraanleg van het marktplein zou tegen de zomer 2024 klaar moeten zijn, maar dat is volgens oppositiepartij Vooruit niet haalbaar.