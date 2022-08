Honderden buurtbewoners uit Antwerpen herdenken razzia's op Joden tijdens Tweede Wereldoorlog

"Als vergelding besloot de bezetter dan dat de Antwerpse politie het maar zelf moest doen de dag nadien. De opdracht was om in elke wijk minstens 250 Joden op te pakken. Hier in de wijk Zurenborg werden het er 448, ze hadden dus wel heel erg hun best gedaan. Een hallucinant cijfer. Het is een herinnering die we levend willen houden, net als de namen van de slachtoffers."