1.500 mensen woonden IJzerwake in Steenstrate bij Ieper bij

De organisatie van de IJzerwake wilde in eerste instantie hun boodschap nog eens duidelijk maken. "We leven in een staat die al van bij zijn oprichting de Vlamingen tekort doet. We zijn er al op vooruitgegaan, er zijn al stappen gezet, maar wij gaan voor een Vlaamse republiek", zegt De Wit. Ook Europa, dat de lokale identiteiten zou vernietigen, én de broederstrijd tussen Vlaams Belang en de N-VA moesten het ontgelden op de IJzerwake.