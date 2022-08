In Heusden-Zolder is de eerste digitale sportzaal van het land geopend

Dit weekend is de eerste digitale sportzaal van het land geopend. De zaal werd op de locatie van het oude zwembad gebouwd en zal vooral gebruikt worden door de leerlingen van de nieuwe gemeenteschool 'De Leerplaneet. Ook deze school is dit weekend geopend. Lode Schops (G O E D), Schepen van Sport, haalde inspiratie uit Friesland voor deze nieuwe zaal. "Een digitale sportvloer heeft heel wat mogelijkheden", zegt Schops. "In de sportvloer zit een raster van lijnen in ledverlichting. Via een tablet kan je verschillende combinaties maken met de verlichting. Zo kan je enkel de lijnen activeren voor één specifieke sport, maar je kan ook een doolhof van lijnen creëren waarbinnen kinderen een spel kunnen spelen."