Jaarlijkse Processie van Plaisance trekt door Geraardsbergen

Elk jaar wordt het zilveren reliekschrijn van Sint-Bartholomeus op de zondag van of na 24 augustus, zijn feestdag, rondgedragen door de stad. 8 dragers, gekleed in donkerrode stola, dragen afwisselend per 4 het schrijn. "De traditie ontstond in 1515, toen het schrijn van patroonheilige van Sint-Martens-Lierde naar Geraardsberden werd gedragen. Sindsdien doen we dat elk jaar over", vertelt schepen van cultuur en erfgoed, Ann Panis (Open VLD).