Gaat België zélf energieprijzen blokkeren als Europa het niet doet? Premier De Croo sluit het niet langer uit

Volgens premier De Croo zijn ondertussen "veel landen eindelijk overtuigd dat zo'n plafonnering nodig is", zegt hij aan VRT NWS. "Het is heel moeilijk om dit als land alleen te doen, want de elektriciteits- en gasmarkt is bijna één West-Europese markt. Veruit de meest efficiënte manier om dit aan te pakken, is Europees. Maar als dat niet lukt, zullen we alle andere opties ook bekijken. Die opties zijn wel minder sterk en zullen wel minder effect hebben."