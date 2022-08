Alle ogen gericht op prijsplafond om energiefactuur betaalbaar te krijgen: (hoe) kan de politiek dat waarmaken?

Beide experts benadrukken nog één ding: we moeten dringend kijken hoe we minder kunnen verbruiken, "zowel bij de gezinnen als in de industrie". "Dat is de enige structurele maatregel waardoor we minder afhankelijk worden van gas", zegt Laveyne. "En daar lopen we toch wel wat achter. We hadden jaren geleden al meer moeten investeren in bijvoorbeeld isolatie en waterpompen. Dit is hopelijk een wake-upcall."