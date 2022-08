Provincie zet op Antwerpse Molendag haar molens in de kijker: "Het is een levend iets" 

Nieuwsgierigen konden in 22 (deel)gemeenten in de provincie binnenstappen in de Antwerpse molens. Zij gooiden tussen 10 en 18 uur hun deuren open voor het grote publiek naar aanleiding van de Antwerpse molendag. "We doen dit om mensen ons erfgoed te tonen. Dat kunnen we doen in volle glorie", vertelt vrijwillig molenaar Jan Melis van de Haenvense molen in Meerhout.