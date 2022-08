Rellen tussen politie en aanhangers van Cristina Kirchner in Buenos Aires, 5 agenten gewond

Nieuwe demonstraties brachten een paar duizend mensen op de been in Tucuman, Cordoba, Bahia Blanca en de hoofdstad Buenos Aires. Ze waren georganiseerd door bewegingen of partijen die aangesloten zijn bij de centrumlinkse coalitie die aan de macht is, Frente de Todos, waarvan Cristina Kirchner het boegbeeld is.

In Buenos Aires kwamen enkele honderden sympathisanten samen aan het huis van Kirchner om hun steun voor haar te betuigen, in een spontane bijeenkomst zoals bijna alle avonden deze week. Aan het eind van de middag ontstonden er botsingen met de politie bij een cordon, merkte persagentschap AFP op. De politie gebruikte traangas en zette waterkanonnen in, maar de demonstranten slaagden erin het gebouw van de vicepresident te naderen. Vijf agenten zouden gewond geraakt zijn, vier betogers zijn opgepakt.

Maandag werd tegen Kirchner 12 jaar gevangenisstraf geëist, in een proces wegens fraude en corruptie, met betrekking tot de gunning van openbare contracten in haar bolwerk Santa Cruz, tijdens haar presidentiële termijn tussen 2007 en 2015. Kirchner ontkent alle beschuldigingen en spreekt van een politiek proces.

Pas eind dit jaar zal er een uitspraak zijn in het proces tegen Kirchner, en zelfs als ze wordt veroordeeld, geniet ze als voorzitter van de Senaat parlementaire immuniteit.