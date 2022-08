300.000 leerlingen in Vlaanderen ontvangen vandaag al schooltoeslag  

Armoedeorganisaties pleiten er al langer voor om de schooltoeslag sneller uit te betalen. Sinds drie jaar gebeurt de toekenning en uitbetaling automatisch, een eerste stap in die richting want vroeger moesten rechthebbenden een papieren aanvraag indienen. "En het is nu de allereerste keer dat we al voor de start van het schooljaar zullen kunnen uitbetalen", laat Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits (CD&V) weten.