Verontwaardiging in India nadat verkrachters van moslimvrouw en moordenaars van haar familie zijn vrijgelaten

De verontwaardiging brengt ook de Indiase premier Narendra Modi opnieuw in het vizier. Modi -hoofd van de radicale hindoe-nationalistische BJP- was tijdens de rellen in 2002 minister-president van de deelstaat Gujarat. Hij kreeg toen kritiek omdat hij te weinig zou ondernomen hebben om de extremistische hindoe-milities tegen te houden. Zijn BJP heeft overigens banden met een aantal van die hindoe-extremisten.

Het gerecht beschikte toen over "onvoldoende bewijs om Modi te vervolgen", maar medewerkers van hem werden wel voor de rechter gebracht. Zij werden echter op borgtocht vrijgelaten of ontkwamen op een andere manier aan vervolging. Bij de golf van geweld in Gujarat zijn in 2002 ongeveer duizend mensen gedood, de meesten moslims.