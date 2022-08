VS stuurt twee oorlogsschepen door Straat van Taiwan, voor het eerst sinds spanningen met China zijn opgelopen

Officieel heet Taiwan "Republiek China" naar het regime dat tussen 1911 en 1949 aan de macht was op het Chinese vasteland en dat na de communistische machtsovername daar uitgeweken is naar Taiwan. Het land wordt slechts door een tiental staten erkend, maar onderhoudt de facto erg nauwe officieuze diplomatieke en economische banden met de meeste landen. Ook ons land heeft een vertegenwoordiging in Taipei.

Er wonen ongeveer 24 miljoen mensen op Taiwan, de meesten zijn van Chinese afkomst. Taiwan is uitgegroeid tot een economische macht met veel technologiebedrijven en is de grootste producent van microchips voor elektronica ter wereld. Sinds de jaren 90 is het ook een florerende democratie. Er is dus weinig animo om aan te sluiten bij communistisch China en zeker niet na de onderdrukking van de vrijheden in Hongkong.