WK stokpaardrijden in Geraardsbergen is niet om te lachen: "Vergt lef en vaardigheid tussen je benen"

Ook in Tsjechië en Slovakije ligt het (stokpaardrijden)niveau hoog. "In België en Nederland is er nog een zekere schroom. Heel wat mensen doen dat thuis of op de manege", verklaart De Winde de verschillen die in Geraardsbergen te zien zullen zijn.



Voor dressuur op het WK is er een jury met twee professionele Duitse coaches, omdat die discipline het moeilijkst is. "We kijken naar elegantie en creativiteit, maar vooral naar het uitvoeren van enkele specifieke bewegingen. Je kan het vergelijken met de dressuur in de paardensport: het is belangrijk vaste patronen op de piste uit te voeren." Voor de amateurs is er een freestyle-categorie.