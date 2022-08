53 Antwerpse scholen krijgen geld om schoolinfrastructuur te vernieuwen: "Zeer welkom nu energieprijzen stijgen"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 5,7 miljoen euro in 53 scholen in Antwerpen. Het geld is bedoeld om de schoolinfrastructuur te vernieuwen. "Onze energiefacturen gaan gigantisch de hoogte in, dus we zijn blij dat we kunnen investeren in isolatie", zegt Eline Huybrechts, directeur van Vrije basisschool Scharrel in Minderhout, bij Hoogstraten.