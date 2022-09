9500 nieuwe bedrijven gestart in Limburg vorig jaar

Momenteel bouwt het bedrijf mee aan een cohousing project. Kevin Maes is een van de bewoners. "Aan de ene kant is er een trend om steeds ecologischer te gaan wonen en leven, maar dat is erg duur. Door een cohousing project kunnen we de duurdere ecologische investeringen samen met anderen dragen. Aan de andere kant is er het sociale aspect van cohousing. We hebben een gemeenschappelijke tuin en 1 deel van het gebouw is ook gemeenschappelijk, een soort ontmoetingsplek voor in de winter", legt Kevin Maes uit. "We zijn met 16 volwassenen. De ene heeft al wat meer ervaring in de bouw dan de andere. Zelf heb ik hiervoor bijvoorbeeld nog nooit een hamer in mijn handen gehad. Doordat je het huis in elkaar plaatst op een manier alsof je een IKEA-kast in elkaar zet, kan je enorm besparen op werkuren omdat je die werkuren zelf doet."