"Moonage daydream" is er: de docu die David Bowie weer tot leven wekt (en de regisseur een hartaanval bezorgt) 

“Moonage daydream” is een flitsende collage van liveconcerten, achter-de-schermenvideo’s, beelden uit opnamestudio’s, zoals in Berlijn met Brian Eno, interviewfragmenten. Ook veel beeld uit de films waarin Bowie acteerde, “The man who fell to earth”, “The hunger”, “Labyrinth” of “Merry Christmas, Mr. Lawrence”. Maar ook de ruimere filmgeschiedenis passeert de revue. Het zou een leuke oefening voor filmstudenten zijn: zoek de verwijzingen en snippers uit bekende films: “”2001, A space odyssey”, “A clockwork orange”, “Metropolis”, “Nosferatu”, "The wizard of Oz"…

Ook de beeldend kunstenaar Bowie kunnen we bekijken, in een marcelleke aan het werk in zijn schildersatelier. Hoe Bowie zijn teksten schreef, blijft ook fascinerend. Hij knipte die letterlijk met een schaar in reepjes en herschikte de zinnen op een toevallige manier, wat ook al aan bod kwam in de tentoonstelling "David Bowie is", die sinds 2013 de wereld rondreisde.