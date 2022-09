De Aspermansvijver in Lanaken staat leeg door extreme droogte: dieren en planten sterven stilaan

“De fauna en flora die aanwezig is in de Aspermansvijver, is aan het uitsterven”, zegt Karen Jacobs van het Agentschap Natuur en Bos. “Gelukkig zijn er in de omgeving nog andere vijvers die nog niet droogstaan. Ook in de Ziepbeek staat er nog water. Dus eens de regen valt en de vijver opnieuw gevoed kan worden, gaan we wel aannemen dat uit andere gebieden de dieren terug de Aspermansvijver zullen koloniseren.”

Het Agentschap vraagt ondertussen om de bodem van de leegstaande vijver niet te betreden om verdere schade aan fauna en flora te vermijden. De omgeving trekt vooral salamanders, libellen en de gevlekte witsnuitlibel aan.