Juli en augustus 2022 worden droogste zomermaanden sinds 1833, augustus was ook veel warmer dan normaal 

Met in totaal amper 23 millimeter neerslag in Ukkel worden juli en augustus 2022 de droogste zomermaanden sinds de metingen in 1833. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het KMI. Met een voorlopig gemiddelde maximumtemperatuur van 27 graden Celsius in augustus, zal deze maand ook de warmste augustusmaand worden in meer dan 100 jaar.