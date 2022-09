Bedrijf uit Berchem ontwikkelt testsystemen voor ruimtevlucht NASA

Celestia ontwikkelt testsystemen die gebruikt worden om te checken of alle essentiële functies in het ruimteschip naar behoren werken. "Er wordt gecontroleerd of de zuurstofbevoorrading en de watertoevoer correct functioneren, de elektriciteit en de communicatieapparatuur zodat het ruimteschip veilig de ruimte in kan. Het gaat om het brein van de satelliet, dat moet goed werken want eens in de ruimte kan je niet veel meer doen", zegt Van Dijck. "Die testen voert Celestia niet zelf uit, andere Europese bedrijven doen dat."