Bloemencorso in Blankenberge lokt massa volk naar zee

Tienduizenden bezoekers hebben zondag genoten van de jaarlijkse Bloemencorso in Blankenberge. Dertien praalwagens versierd met bloemen trok door de straten van Blankenberge. Het was een feestelijke en kleurrijke stoet, ideaal om het zomerseizoen aan zee af te sluiten. Niet alleen West-Vlamingen maar ook heel wat toeristen stonden langs het parcours, zoals Shania uit Deurne: "Ik vind het prachtig! Je ziet dat mensen hun best hebben gedaan. Ik kom zeker terug, dit staat jaarlijks in onze agenda. We zijn een stuk van het meubilair geworden." Ook Shana uit Tessenderlo was er graag bij: "De badeend vond ik heel mooi in het thema van de zee en dat treft, want hierachter ligt ook een zee. We zijn hier op onze laatste dag zomervakantie en dit is de ideale afsluiter."

De stoet liep af en toe wat vertraging op door kleine incidenten. Zo had één van de praalwagens een lekke band. Een andere praalwagen met aanhangwagen had pech toen die afbrak. Het publiek moest daardoor zo'n 45 minuten wachten op de Bloemencorso.