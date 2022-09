Buitenlandse toeristen komen weer even graag naar Oost-Vlaanderen als voor corona

De verwachtingen van de toeristische sector in Oost-Vlaanderen voor de zomer van 2022 waren hoopvol. Uit de eerste beschikbare cijfers van boekingsgegevens in hotels en B&B’s in de provincie, blijkt alvast een positieve trend.

In vergelijking met 2019, het jaar voor corona, hebben dit jaar een vijfde meer toeristen op zijn minst één nacht in Oost-Vlaanderen doorgebracht. Die stijging is te danken aan zowel buitenlandse als binnenlandse toeristen.