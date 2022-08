Jaarfactuur is nu maandfactuur: gemiddeld gezin betaalt bij huidige energieprijzen 10.000 euro per jaar

Aan de huidige prijzen betaalt een gemiddeld Vlaams gezin 10.000 euro per jaar voor gas en elektriciteit. Dat is tien keer meer dan vorig jaar. Er is ook goed nieuws, want de gasprijzen op de grootmarkten daalden vandaag voor het eerst sinds lang. Al is het maar de vraag of die daling zich zal doorzetten, want op de markten regeert momenteel de onzekerheid.