Denis Fraeyman volgt Ivan Delaere na 25 jaar op als burgemeester van Pittem

Om 11u trok Dennis Fraeyman naar de ambtswoning van de gouverneur in Brugge voor de eedaflegging als nieuwe burgemeester van Pittem. Fraeyman volgt daarmee Ivan Delaere op. Hij was 25 jaar burgemeester van Pittem. "Het wordt even wennen dat ik zelf mijn agenda zal kunnen maken. Na 25 jaar wil ik vooral genieten van mijn gezin en kleinkinderen", vertelt Delaere.

Voor de nieuwe burgemeester Dennis Fraeyman wordt het geen gemakkelijke opdracht om de fakkel over te nemen. "Ik ga het stap voor stap aanpakken en de lopende projecten die Ivan Delaere opstartte zo goed mogelijk proberen overnemen. Zo hoop ik het mobiliteitsplan verder uit te werken. Daarnaast zal ik ook de financiering van de gemeente in orde houden. Alles wordt duurder en dat merkt ook de gemeente", vertelt hij.