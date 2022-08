Dief gevat die meermaals geld stal uit offerblok kerk Kalmthout

Begin augustus deed de Kerkfabriek van Kalmthout aangifte bij de politie omdat het offerblok van de kerk verschillende keren was opengebroken en leeggeroofd. Bij een discreet toezicht aan de kerk kon de politie de dief uiteindelijk op heterdaad betrappen.

Het gaat om een man van 42 die bij de politie gekend was voor eerdere feiten. Bij de arrestatie bleek dat hij ook nog een iPad op zak had die hij eerder op de dag had gestolen bij een inbraak in een school. Hij had ook verdovende middelen bij. De dief werd voor de onderzoeksrechter geleid, en die heeft beslist om de man op te sluiten in de gevangenis.