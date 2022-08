Engels wordt alsmaar populairder als tweede taal in Wallonië

Engels als tweede taal zit nog altijd in de lift. Vorig schooljaar kozen twee op de drie leerlingen in de eerste graad (127.376) voor Engels als tweede taal, zo'n 10,09 procent meer dan in het schooljaar 2019-2020.

In de Franstalige scholen in Brussel kregen vorig schooljaar 61.774 leerlingen in de eerste graad secundair Nederlands als tweede taal. Daar is de keuze voor Engels als tweede taal niet mogelijk.

Daar tegenover staat dat 10.157 leerlingen in het Franstalige secundair onderwijs kiezen voor immersieonderwijs in het Nederlands, 12,83 procentpunt meer dan in het schooljaar 2018-2019. Daarbij worden een aantal vakken - wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde bijvoorbeeld - in het Nederlands gegeven. In Vlaanderen is immersieonderwijs momenteel wettelijk niet mogelijk; er loopt wel en proefproject in negen Vlaamse scholen.