Europese Commissie werkt aan structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt

De commissievoorzitter herhaalt dat dat we dringend af moeten van Russisch gas en Russische olie. Volgens haar gebeurt dat ook aan een razend tempo, door andere gasleveranciers, maar ook door minder geïmporteerd gas te verbruiken. Daarnaast moeten we overschakelen op alternatieve energiebronnen. "Elk kilowattuur dat Europa aan elektriciteit haalt uit zonne-energie, wind, waterkracht, biomassa of groene waterstof, maakt ons minder afhankelijk van Russisch gas", aldus Von der Leyen.

We moeten er ons volgens haar wel voor hoeden dat we ons niet afhankelijk maken van andere landen voor bijvoorbeeld grondstoffen voor batterijen. Zo komen 10 van de 30 broodnodige ruwe materialen uit China. "We moeten vermijden dat we oude afhankelijkheidsposities door nieuwe vervangen." Daarom is diversifiëren de boodschap: elektriciteit uit verschillende bronnen halen.