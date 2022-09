Foorkramers maken zich klaar voor Leuven Kermis: "Voor de eerste keer weer zonder coronamaatregelen"

De veiligheid van de attracties is volgens Severeyns gegarandeerd: "Het is zeker veilig om in een kermisattractie te stappen. Dit is onze broodwinning, dus we willen dat alles in orde is. Maar niet alleen wij houden ons daarmee bezig, ook externe firma's keuren de attracties enkele keren per jaar, en sommige grotere attracties keuren ze elke keer we ze opbouwen."