Minder geld voor onderzoek naar geestelijke dan lichamelijke problemen: Hoge Gezondheidsraad stelt plan van aanpak voor

In België loopt een op de drie mensen in zijn of haar leven tegen een geestelijk gezondheidsprobleem aan. Toch loopt onderzoek naar geestelijke gezondheid volgens de Hoge Gezondheidsraad ver achter op onderzoek naar lichamelijke problemen, vooral door een gebrek aan financiële middelen. “Tijdens de coronapandemie werd het gebrek aan gegevens over geestelijke gezondheidsproblemen dan ook pijnlijk duidelijk”, kaart het adviesorgaan aan.