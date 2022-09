Gemeente Knokke-Heist nieuwe eigenaar van stationsgebouw Heist

In maart zette de NMBS het leegstaand stationsgebouw in Heist te koop. De gemeente Knokke-Heist deed een bod van 675.000 euro en wordt binnenkort de eigenaar van het gebouw. "We hebben een bod gedaan en dat is aanvaard", vertelt burgemeester Piet De Groote (GBL). "Dat betekent dat we nu aan het begin van een aankoopprocedure zitten. De aankoop moet eerst nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad."

De gemeente Knokke-Heist is erg tevreden met de aankoop en heeft al heel wat plannen met het gebouw. "Eerst en vooral willen we het station moderniseren voor de treinreizigers. De NMBS heeft de afgelopen jaren geen investeringen meer gedaan dus dat is echt wel nodig. Daarnaast willen we ook andere activiteiten in het gebouw laten doorgaan, zo kan er een brasserie komen, een post van de wijkpolitie of misschien wel een kleine bibliotheek", voegt De Groote toe.