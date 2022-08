Beter laat dan nooit: Gibraltar ontdekt na 180 jaar dat het eigenlijk een stad is

Aanvankelijk was het Wrexham, een belangrijke industriestad in Wales, die zich de grote winnaar van de competitie mocht noemen. De Gibraltarezen leken dus niet geslaagd in hun opzet om een stad te worden. Dat was echter buiten een groep onderzoekers gerekend. Zij ontdekten dat in 1842 koningin Victoria Gibraltar daadwerkelijk de status van stad had toegekend. Die informatie werd echter weggelaten van de officiële lijst van erkende steden. Daarom was niemand op de hoogte van de erkenning.