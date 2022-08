Vis van het jaar is deze keer geen vis: grijze garnaal gaat met de eer lopen

De vis van het jaar is dit jaar geen vis, maar een schaaldier. Minister van Visserij Hilde Crevits had de eer om de grijze garnaal aan te kondigen als vis van het jaar. Bedoeling daarvan is de sector en een vissoort van bij ons een duwtje in de rug te geven. "De visserijsector heeft al veel problemen gekend. Middenin een crisis blijven ze investeren in milieuvriendelijke vaartuigen. Daarom verdienen de garnaalvissers en de grijze garnaal het om de titel te ontvangen", vertelt Crevits.

Daarnaast is de Vlaamse grijze garnaal een topproduct, volgens Crevits. "Het is een weekdier dat je bij heel wat gerechten perfect kan combineren. Het is belangrijk dat mensen weten hoe lekker het is. De garnalen zijn niet goedkoop, maar ze zijn van topkwaliteit." De Belgische visserijsector heeft ongeveer 30 vaartuigen die uitgerust zijn om garnalen te vissen.