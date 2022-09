Grote berg snoeiafval in brand in Berlaar

De berg is ongeveer 1000 vierkante meter groot. Met 7 tankwagens wordt er bluswater aangevoerd. De brandweer zal vermoedelijk nog uren werk hebben om het vuur te blussen. Met een bulldozer zal de berg uiteen worden getrokken om het snoeiafval af te blussen. De oorzaak van de brand is onbekend. In de buurt woont er niemand. Er zijn geen gewonden.