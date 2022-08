Sociaal tarief voor de energiefacturen is nog (te) onbekend: hoe weet ik of ik er recht op heb? 

Om het sociaal tarief te krijgen, moet iemand in je gezin normaal gezien een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen, zoals een leefloon of een tegemoetkoming voor personen met een handicap. Ook mensen die in sociale huisvesting wonen, hebben er recht op.



Sinds de coronacrisis is het sociaal energietarief uitgebreid en hebben ook heel wat gezinnen met een lager inkomen er (tijdelijk) recht op. Het gaat dan specifiek om mensen die ook een zogenoemde "verhoogde tegemoetkoming" hebben van het ziekenfonds.