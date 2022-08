Stijgende energieprijzen leiden tot fundamentele verarming van de bevolking en dat is geen leuke boodschap

Maar er zijn nóg ideeën. De Franstalige groenen van Ecolo willen het verlaagde sociaal tarief voor energie, waarop nu al bijna twee miljoen mensen een beroep doen, uitbreiden naar de lagere middenklasse. De PS legt de hervorming van de loonnorm op tafel, omdat in 2017 de beroemde wet van 1996 die dat regelde, verstrengd is, en die hervorming wil de PS terugschroeven om een grotere loonstijging toe te staan. Twee ideeën die vooral de koopkracht van de Belgen willen verhogen.

Al ligt er een oplossing klaar die alle koopkrachtproblemen in één keer zou kunnen aanpakken: zorg ervoor dat mensen meer netto overhouden aan het loon dat ze verdienen. Het tekort dat zo ontstaat in de overheidsinkomsten moet natuurlijk door andere inkomsten gecompenseerd worden, maar dat staat allemaal uitgewerkt in de fiscale hervorming van Vincent Van Peteghem (CD&V) die al lang wordt aangekondigd, maar nog niet is gerealiseerd. Het is wellicht dé hervorming waarmee de regering-De Croo haar blazoen fundamenteel kan oppoetsen.

Kortom: het politieke najaar is midden in de zomer opgestart - tijdens een hittegolf zelfs - terwijl iedereen mentaal al bezig is met de winter. De bedragen van de eindafrekeningen van de energiefacturen, die vroeger voor een heel jaar voldoende waren, volstaan nu nauwelijks voor één maand. Samen met de inflatie zorgt dat voor een fundamentele verarming van onze bevolking, en vandaar dat de woorden van de Franse president zo hard blijven hangen: "Dit is het einde van de overvloed die we hebben gekend, en van de zorgeloosheid". En dat is geen leuke boodschap.