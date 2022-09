Honderden horecavacatures in Limburg: Syntra organiseert snelcursus "horecaboosters" in Genk

"Horecaboosters", de opleiding van SyntraPXL, ging vandaag voor het eerst van start in Limburg. Eerder deze zomer was er al een proefproject in West-Vlaanderen. De Limburgse opleiding kan op heel wat nieuwsgierigen rekenen. Een twintigtal cursisten schreef zich in, voor de snelcursus. "Mijn dochter werkt in een horecazaak en vraagt al een tijdje of ik daar niet wil komen werken", vertelt een van de deelnemers. "Dus ik heb me ingeschreven voor deze cursus om als zaalmedewerker aan de slag te gaan."

Op twee dagen tijd worden deelnemers ofwel opgeleid voor de keuken, ofwel voor de zaal. "We leren ze de absolute basis: hoe ze moeten lopen met borden, hoe ze zich moeten gedragen, hoe ze de mensen moeten aanspreken...", vertelt docent Valère Peeters. Zijn collega Annick Craninx leidt anderen dan weer op in de keuken. "Hier leren we ze vooral de juiste snijtechnieken aan. Dat is iets wat er al snel tussenuit valt wanneer iemand voor het eerst in een keuken begint te werken."