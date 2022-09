Invalsweg Beerse tot einde van het jaar afgesloten door werken: "Handelszaken blijven bereikbaar"

Vandaag start een nieuwe fase van grote rioleringswerken in Beerse. Daardoor zal het kruispunt van de Bisschopslaan, de Abdijstraat en de Tempelstraat volledig afgesloten zijn, vermoedelijk tot het einde van het jaar. "De Bisschopslaan is een gewestweg en het is de hoofdweg door ons centrum, de werken hebben dus behoorlijk wat impact", zegt schepen van Mobiliteit Isabelle Druyts (CDE-Vlim.be).