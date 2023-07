Jouw vraag over Brussel: kan je met een helikopter landen op een hoog gebouw in Brussel?

Wat dan met geruchten dat soms helikopters zouden landen op The Hotel, of op een dak in Matonge? En is Obama eens niet in Brussel geland met de helikopter? “Dat zijn slechts geruchten,” zegt Johan Vandenbussche van de helikopternieuwswebsite Helispot.be. “De kern van Brussel is een streng bewaakte restricted flying zone (met code EBR01). Voor zover ons bekend zijn er geen helispots op daken van hotels of andere gebouwen in Brussel Hoofdstad. Wij hebben ook geen weet van helikopters die in Matonge of in de EU-wijk zouden geland zijn."



"Ook de Amerikaanse ambassade heeft geen helispot. Amerikaanse presidenten worden met de auto van de luchthaven naar het centrum vervoerd.” Voor een helikopterlanding in Brussel moet Vandenbussche al terug naar die van een politiehelikopter op het Poelaertplein tijdens de nationale feestdag van 2018.



Het is dus niet zo dat de rijken en machtigen der aarde tegenwoordig van hot naar her vliegen in hun helikopter. “Helikopterverkeer stoot in België vaak op protest. Er zijn in België zo'n 140 toestellen waarvan 70 tot 80 privaat, en wij registreren tussen de 70 en 110 vliegbewegingen per dag.” Zelfs toenmalig prins Filip, die zijn bordeauxrode R44 helikopter OO-PFB in het park van het Paleis van Laken stalde, verkocht die in 2013, net voor hij koning werd.