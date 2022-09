Babyborrel voor baby’s die geboren werden in Kasteel van Leut

"Het was een babyborrel, maar ondertussen waren de baby's volwassen geworden. Het was heel leuk voor die mensen en ze waren ook heel trots om hun babyborrel opnieuw te kunnen meemaken. Eén van de mooiste verhalen was van een eeneiige tweeling die ondertussen ook al frisse zestigers zijn en hun 97-jarige moeder hadden kunnen overtuigen om mee te komen", zegt Ben De Vriendt van Toerisme Vlaanderen. "Ze is van Peer en komt normaal niet meer buiten, zeker niet voor zulke afstanden. Maar ze wou er absoluut bij zijn en het was voor haar 56 jaar geleden dat ze nog op het kasteel van Leut was geweest."