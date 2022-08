"We hebben niet meer de moed om te werken, het is echt te zwaar": kindbegeleiders staan alleen voor groepen van 15 kinderen, de norm is 8

Het is pompen of verzuipen in veel crèches. Ook bij kinderdagverblijf De Zinnekes in Brussel. Daar gaan ze elke week een van de leefgroepen sluiten, omdat er simpelweg te weinig personeel is: één kindbegeleider voor 15 kinderen. "Ik ben echt gestresseerd, want ik werk met de kindjes dus ik ben verantwoordelijk. En het is te zwaar", klinkt het. "We zien in heel Vlaanderen dat het personeelstekort echt schrijnend wordt", reageert professor gezinspedagogiek Michel Vandenbroeck in "Laat". "Maar 15 kinderen voor 1 begeleider, dat kan echt niet. Dan moet een crèche sluiten."