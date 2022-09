Kortrijks doortrekkersterrein opent opnieuw acht maanden na grote inval

Het doortrekkersterrein werd 13 jaar geleden geopend aan de Ringlaan in Kortrijk en is nog steeds de enige locatie in West-Vlaanderen waar rondtrekkende bewonersgroepen kunnen verblijven. Het gaat doorgaans om woonwagenfamilies uit Frankrijk, Engeland, België of uit een ander land in Europa. Bij een ochtendlijke razzia op maandag 20 december 2021 werden er twee riotguns, een lading gestolen juwelen, gsm’s en grote sommen geld aangetroffen op het terrein. Toen werden vijf aanwezigen opgepakt waarvan er drie werden aangehouden.