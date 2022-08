Open VLD-voorzitter Lachaert: "We zitten in een oorlogssituatie, maar sleutel energiecrisis ligt in ons verbruik"

Voor Lachaert is ook de optie om beide kerncentrales op langere termijn dan enkel deze winter open te houden niet uitgesloten. Al geeft hij toe dat dat niet evident zal zijn: "Er is al jaren niet meer geïnvesteerd in de veiligheid van die centrales en er is ook geen brandstof besteld om die langer in dienst te houden. Als je die centrales toch wil open houden, is dat een oplossing die pas binnen 3 tot 5 jaar een oplossing zou kunnen bieden", aldus Lachaert."Dat past dus enkel in een strategie wanneer we nog heel lang in een problematische situatie blijven zitten."