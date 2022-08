Laurence en haar zoon van 14 hebben op ander moment paasvakantie nu Franstalig onderwijs nieuwe vakantieregeling heeft 

Het is vandaag maandag 29 augustus de eerste schooldag... voor wie naar het Franstalig onderwijs gaat. In onze provincie Vlaams-Brabant zijn dat wel wat mensen. En zeker ook in het Brussels Gewest, daar valt het merendeel van de scholen onder de Franstalige gemeenschap.

Ook als je aan of over de taalgrens woont in de buurt van Tienen, Huldenberg of Halle gaan leden van één gezin soms naar verschillende scholen. Zoals Laurence Goidfroid ze woont net over de taalgrens in de buurt van Halle, geeft zelf les in een Franstalige school in Anderlecht en haar zoon volgt les in een Vlaamse school in Halle. Zij hebben nu op een ander moment paasvakantie.