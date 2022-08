Litouwen is klaar met hek van ruim 500 kilometer lang grens met Wit-Rusland

De barrière, in de vorm van een vier meter hoog hek en prikkeldraad, strekt zich uit over ongeveer 550 kilometer van de gemeenschappelijke grens van in totaal zo'n 700 kilometer. "In alle secties zijn de werkzaamheden voor 100 procent voltooid", verklaarde de Litouwse regeringsleider Ingrida Simonyte. Langs de overige delen van de grens, die door moerassen, meren en rivieren loopt, is het "technisch onmogelijk" om een fysieke barrière te bouwen, zei ze.

De illegale immigratiestroom naar Litouwen is dit jaar, met ongeveer 4.200 migranten, sterk toegenomen. De mensen komen hoofdzakelijk uit het Midden-Oosten en Afrika en staken vanuit Wit-Rusland de grens over. Het Westen heeft het Wit-Russische regime er al van beschuldigd de toestroom samen met zijn Russische bondgenoot te hebben georkestreerd als onderdeel van een "hybride" aanval, iets wat Minsk in alle toonaarden ontkent.

Afgelopen zaterdag nog weigerden grenswachten 125 migranten de toegang tot Litouwen, het hoogste aantal sinds het begin van het jaar. Litouwse grenswachten beschuldigen hun Wit-Russische tegenhangers ervan migranten te helpen het land binnen te komen. Ze nemen actief deel aan het vernielen van het nieuw gebouwde hek, zei Rustamas Liubajevas, hoofd van de Litouwse grenswachten. "Sinds begin juli zijn 95 gevallen van schade geregistreerd".

Litouwen krijgt veel kritiek op het beleid ten aanzien van migranten en vluchtelingen. Volgens een rapport van Amnesty International zijn duizenden mensen maandenlang in onmenselijke omstandigheden vastgehouden in gemilitariseerde centra. Litouwen wordt ook beschuldigd van het afdwingen van illegale pushbacks.