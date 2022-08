MIVB onderzoekt rookontwikkeling aan metrostellen: "Op eerste gezicht geen oorzakelijk verband"

De afgelopen weken moest de Brusselse brandweer vier keer uitrukken voor rookontwikkeling in de metro. Op 12 augustus was dat in het station Herrmann-Debroux, op 23 augustus in Madou, op 24 augustus in station Pannenhuis en afgelopen weekend, op 27 augustus, opnieuw in Herrmann-Debroux. Er was telkens sprake van rookontwikkeling en vuur aan een metrostel.