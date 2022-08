Verrassing op MTV Video Music Awards: winnaar Taylor Swift kondigt nieuw album aan, Johnny Depp verschijnt als astronaut

"All too well" is het succesnummer op "Red (Taylor's version)". Op haar oude album duurde het nummer vijf minuten. Haar fans wisten echter dat er ook een langere versie van het nummer bestond, en die langere versie haalde haar nieuwe plaat. Met dat nummer sleept ze nu de "video van het jaar", "beste regie" en "beste longform video" in de wacht op de MTV Video Music Awards.