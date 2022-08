Studio 100 stelt nieuwe musical "Red Star Line" voor, met gigantisch schip op de scène

Studio 100 heeft zijn nieuwe musical voorgesteld: "Red Star Line". Die gaat over een koppel dat begin vorige eeuw inscheept in Antwerpen om een nieuw leven te gaan opbouwen in de Verenigde Staten. De hoofdrollen zijn afwisselend voor Jelle Cleymans en Lotte Stevens en voor Jonas Van Geel en Ianthe Tavernier. De nieuwe musical wordt vanaf 19 maart 2023 opgevoerd in het Studio 100 Pop Up Theater in Puurs.