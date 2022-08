Nederlander betrapt die seksspeeltjes en erectiepillen probeert te verkopen in Antwerps Schipperskwartier

De politie betrapte de Nederlander tijdens een controleactie in het Schipperskwartier in Antwerpen. De man van 59 had onder andere kamagra (een goedkope soort viagra) en poppers op zak, een soort oppeppende drugs. De politie vond in zijn auto ook nog eens 1.000 condooms, 44 flesjes poppers, 99 kamagrapillen en seksspeeltjes. De Nederlander probeerde de spullen te verkopen aan de sekswerkers.

De politie nam alle spullen in beslag en stelde een proces-verbaal op voor inbreuken tegen ambulante handel tegen de wetgeving op geneesmiddelen.